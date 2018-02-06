Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 286 0

В Нафтогазе успокоили: до конца отопительного сезона газа хватит

В Нафтогазе успокоили: до конца отопительного сезона газа хватит

По данным компании, на сегодняшний день в хранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году.

Газа в украинских хранилищах хватит до конца отопительного сезона, сообщили в “Нафтогазе” на своей странице в Facebook.

По данным компании, на сегодняшний день в хранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году. “Синоптики обещают значительное потепление уже на выходных, так что продолжаем наслаждаться зимой”, – говорится в сообщении.

Как уточнили в “Нафтогазе”, исторический минимум украинских запасов газа был зафиксирован весной 2013 года и составил 6 млрд кубических метров.

Ранее директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что Украина обладает достаточными запасами газа и может полностью отказаться от импорта.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018