В Нафтогазе успокоили: до конца отопительного сезона газа хватит

По данным компании, на сегодняшний день в хранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году.

Газа в украинских хранилищах хватит до конца отопительного сезона, сообщили в “Нафтогазе” на своей странице в Facebook.

По данным компании, на сегодняшний день в хранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году. “Синоптики обещают значительное потепление уже на выходных, так что продолжаем наслаждаться зимой”, – говорится в сообщении.

Как уточнили в “Нафтогазе”, исторический минимум украинских запасов газа был зафиксирован весной 2013 года и составил 6 млрд кубических метров.

Ранее директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что Украина обладает достаточными запасами газа и может полностью отказаться от импорта.