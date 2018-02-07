Европарламент решил упростить онлайн-покупки в ЕС

Европейский парламент во вторник проголосовал за отмену до конца этого года механизмов геоблокирования и переадресации, которые существенно ограничивают онлайн-торговлю в рамках Евросоюза.
Об этом сообщает сайт Европейского парламента.
Во вторник, 6 февраля, депутаты Европарламента приняли постановление о прекращении геоблокирования, обязав розничных торговцев предоставлять людям доступ к товарам и услугам на равных условиях по всему ЕС, независимо от того, в какой стране осуществляется покупка.
Геоблокированием считаются любые ограничения, наложенные интернет-магазинами на основании гражданства, места жительства или места подключения покупателя.
Онлайн-покупатели в ЕС сталкиваются с целым рядом проблем при попытке сделать покупку в другой стране. Например, с переадресацией на сайты, где определенные виды товаров или услуг недоступны или предлагаются по завышенной цене. Или сайты не принимают кредитные карты других стран ЕС или делают невозможным регистрацию в связи с местом жительства в другой стране.
Европейская комиссия, проанализировав тысячи веб-сайтов по всему ЕС, обнаружила, что только в 37% случаев люди смогли завершить покупку в другой стране ЕС и купить товары, которые они хотели.
Новые правила применяются к широкому спектру товаров и услуг, в том числе физических товаров (мебель и электроника), онлайн-сервисов, таких как клауд-сервисы или хостинг веб-сайтов, и развлекательных услуг (билеты в парки развлечений и на концерты).
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