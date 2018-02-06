Красная зона: фондовый рынок Украины снизился вслед за мировым

Украинский рынок акций во вторник снизился на волне распродаж на мировых финансовых рынках, которые произошли после обвала фондового рынка в США.
Так, индекс “Украинской биржи” (УБ) упал на 2,98% – до 1450,93 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 337,05 пункта.
Объем торгов на УБ составил 90,5 млн грн, в том числе акциями – 5,6 млн грн. Объем торгов на ПФТС составил 181,9 млн грн, в том числе акциями – 0,38 млн грн.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 по киевскому времени упал на 2,97% – до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).
Все индексные акции находились в “красной зоне”.
Напомним, обвал основного американского биржевого индекса Dow Jones связывают с заявлением правительства США. В прошлую пятницу министерство занятости страны заявило, что зарплаты американцев растут быстрее, чем прогнозировалось, а значит, лишняя денежная масса может ускорить инфляцию. Кроме того, дилеры опасаются, что Федеральная резервная система может поднять учетную ставку раньше и больше, чем планировалось.
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