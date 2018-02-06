День финансов, 6 февраля: обвал на фондовых рынках, аренда жилья под присмотром Кабмина, долгожданное укрепление гривны

Вторник, 6 февраля, стал для фондовых рынков днем резких падений и неутешительных прогнозов.
Утро началось с новостей о резком падении американских фондовых рынков. За одну ночь 500 богатейших людей мира потеряли 114 миллиардов долларов своих активов. Основные фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 аннулировали весь рост за 2017 год.
Вслед за “крутым пике” на рынках США обвалились и азиатские индексы. Японский Nikkei упал на 6,6%, китайский Hang Seng на 5%, Shanghai Composite – на 2,2%. По словам аналитиков, причиной падения, которое началось в пятницу, стал быстрый рост доходности американских гособлигаций и связанные с ним опасения роста инфляции и повышения процентной ставки ФРС. Однако в понедельник доходность 10-летних бумаг США, наоборот, упала. Специалисты считают, что фундаментальных причин для такого резкого падения сейчас нет.
На фоне этих событий Amazon, Facebook и Google потеряли более 90 миллиардов долларов капитализации. На закрытии торгов акции Facebook, Amazon, Alphabet и Netflix показали падение в диапазоне от 2,8 до 5,1%. Больше всего в капитализации потерял холдинг Alphabet – 39,5 млрд долларов.
Очередной мировой кризис? Вот о чем подумал на фоне обвала мировых фондовых рынков управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. Уже к осени специалист ожидает начала экономического кризиса в США, который захлестнет и Украину. “Если это действительно произойдет, то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику. И Украину, с ее гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах. Так что храните кэш и готовьтесь к худшему”, – заявил Найман. Однако, по мнению наших читателей, обвал на рынке – обыкновенная коррекция на фоне стремительного роста экономики США, и причин для паники особых нет.
А пока фондовые рынки переживают обвал, гривна наконец-то укрепилась. Из-за ухода нерезидентов на рынок ОВГЗ, спрос на доллар стал существенно слабее. Поэтому на межбанке курс гривны оказался на уровне 27,39/27,42 UAH/USD.
Также стоит добавить, что правительство хочет урегулировать правила аренды жилья. Из-за того, что 70% этого рынка находится в тени, в Кабмине хотят подготовить закон, который определит, что такое съемное жилье, каким образом люди могут туда вселяться, получать прописку и т.д.
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