Дизельный скандал: в штаб-квартире Audi прошли обыски

Сотрудники полиции пришли на завод Audi в городе Неккарзульм и домой к сотрудникам компании.

Под подозрением находятся 14 работников Audi. В свою очередь в автоконцерне заявили, что сотрудничают с немецкой прокуратурой.

Согласно информации издания, прокуратура подозревает Audi в махинациях с программным обеспечением более 200 тыс. автомобилей, которые продали в Европе и США, в частности, на автомобилях с дизельным двигателем занижались показания датчиков, фиксирующих уровень выхлопных газов.

“Сейчас следователи сосредоточились на технических средствах, которые использовались для манипулирования уровнем выхлопных газов в трехлитровых дизельных двигателях V6, предназначенных для европейского рынка”, – цитирует Reuters сообщение следствия.