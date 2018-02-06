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Дизельный скандал: в штаб-квартире Audi прошли обыски

Дизельный скандал: в штаб-квартире Audi прошли обыски

Сотрудники полиции пришли на завод Audi в городе Неккарзульм и домой к сотрудникам компании.

Под подозрением находятся 14 работников Audi. В свою очередь в автоконцерне заявили, что сотрудничают с немецкой прокуратурой.

Согласно информации издания, прокуратура подозревает Audi в махинациях с программным обеспечением более 200 тыс. автомобилей, которые продали в Европе и США, в частности, на автомобилях с дизельным двигателем занижались показания датчиков, фиксирующих уровень выхлопных газов.

“Сейчас следователи сосредоточились на технических средствах, которые использовались для манипулирования уровнем выхлопных газов в трехлитровых дизельных двигателях V6, предназначенных для европейского рынка”, – цитирует Reuters сообщение следствия.

По материалам Корреспондент.net
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