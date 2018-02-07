Renault Trucks будет продавать подержанные машины под видом спецверсий (фото)

Для того чтобы удовлетворить особые требования к автомобилям, которые применяются для строительных работ, Renault Trucks выпустила модель T X-Road 460. Эти недавно произведенные машины находились в эксплуатации, и проходят переоборудование на специальной «Фабрике бывших в употреблении грузовиков» Renault Trucks в Бург-ан-Бресс.

Renault Trucks анонсирует T X-Road 460 – вариант грузовика, бывшего в эксплуатации, который предназначен для использования в строительстве и принадлежит к новой линейке специализированных автомобилей компании. Машины тщательно отбираются, проходят проверку по 200 пунктам контроля и переоборудуются на специально созданной «Фабрике бывших в употреблении грузовиков», которая является частью производственного комплекса в Бург-ан-Бресс.

Renault Trucks T X-Road оснащен 11-литровым двигателем стандарта Евро-6 мощностью 460 л.с. и доступен с колесной формулой 4×2. Грузовик имеет усиленный кузов, в том числе стальную ограду бампера, чрезвычайно прочные ступеньки в кабину и защитные решетки на фарах. На автомобиле установлены шины 315/80 смешанного профиля, а его дорожный просвет увеличен на 60 мм. Функционирование роботизированной коробки передач Optidriver улучшено за счет внедрения режима для бездорожья и ручного акселератора.



На грузовики T X-Road 460 предоставляется гарантия производителя сроком 1 год или 120 тыс км пробега. Гарантия покрывает все неисправности, связанные с двигателем, коробкой передач и осями, действует во всех сервисных и дилерских центрах Renault Trucks в Европе. В пакет также включена круглосуточная техническая помощь Renault Trucks и страхование на случай необходимости буксировки автомобиля.