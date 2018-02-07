Немцы подготовили брутальный внедорожник «для Марса» (фото)

Немецкая компания Partisan Motors, принадлежащая Юрию Постникову, создала концепт инопланетного внедорожника Partisan One Mars Edition. Постников считает, что его автомобиль отлично подойдет для планеты Марс.

Сегодня, 6 февраля, в США должна быть запущена ракета SpaceX Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster. Это очередной рекламный трюк эпатажного Элона Маска. Действительно ли родстер компании Tesla полетит в космос – нам пока не известно. Возможно, это обычная рекламная уловка. Однако, это будущее событие уже вызвало большой отклик у автолюбителей. Дело дошло до того, что стали предлагаться другие автомобили для полетов в космос.

Немецкий бизнесмен Юрий Постников уверен, что лучше заменить американский родстер на внедорожник Partisan One Mars Edition. Он, якобы, лучше подготовлен для бездорожья Марса.



Этот концепт создан на базе армейского внедорожника Partisan One, который был показан осенью прошлого года. Он был изготовлен из углеволокна и имел четыре электродвигателя. Постников говорил, что у этого автомобиля гарантия будет 100 лет.

По своему дизайну Partisan One Mars Edition заметно отличается от привычных уже нам луноходов и марсоходов. Но, возможно, именно такими и будут первые автомобили на Марсе. Когда-нибудь. Лет через 500.