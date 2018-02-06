Геоинженеры предложили окружить тающие ледники подводной стеной

Таяние крупнейших ледников из-за климатических изменений может оказать разрушительное воздействие на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы.
Идея Майкла Воловика и Робина Белла заключается в том, чтобы обратиться к последствиям глобального изменения климата, в данном случае — подъему уровня океана, а не предотвращать его причины — эмиссию парниковых газов, как призывают многие их коллеги-геоинженеры, предлагающие, например, распылять в атмосфере аэрозоль, чтобы повысить отражательную способность облаков.
Например, ледник Туэйтса, он же «Ледник судного дня», шириной всего 100 км, но его таяние быстро дестабилизирует большую часть ледяного щита Западной Антарктиды и может привести к подъему уровня мирового океана на 4 метра в некоторых частях света.
Воловик и Белл предлагают построить на дне колоссальную стену, внутри которой будет песок, а снаружи — слой камней. Она должна быть расположена вокруг наиболее ненадежных ледников (то есть, в Антарктике и Гренландии), там, где они граничат с океаном. Эти ледники тают быстрее, чем те, которые расположены целиком на суше. Тут-то и помогут искусственные подводные «пороги», которые «заблокируют доступ теплой воде и снизят скорость таяния, а также станут фундаментом для восстановления толщины ледника», говорит Воловик.
Частичное компьютерное моделирование, которое провел Воловик, подтверждает, что подводная стена сможет увеличить толщину льда и стабилизировать некоторые ледники. Это позволит выиграть время и предотвратить полное разрушение ледового щита. Впрочем, для того, чтобы быть уверенными, требуется провести более масштабные исследования.
Одним из основных аргументов против идеи Воловика и Белла является явная дороговизна проекта, который потребует чрезвычайных инженерных усилий. Кроме того, дно океана, на котором планируется вести строительство, может оказаться нестабильным, так что возвести на нем стену может оказаться крайне сложно, пишет Phys.org.
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