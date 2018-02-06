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Uber, Didi и Lyft потребовали запретить личные робомобили

Uber, Didi и Lyft потребовали запретить личные робомобили

Uber, его главный конкурент в США Lyft, китайский райдшеринговый гигант Didi и некоторые другие транспортные компании обнародовали принципы использования автономного транспорта в городской среде. Один из них заключается в том, что частным лицам будет необходимо в принципе запретить владеть робомобилями, по крайней мере в крупных городах, пишет Extreme Tech.

В коллективном заявлении под названием «Принципы общей мобильности» крупнейшие райдшеринговые компании мира сформулировали десять предложений по внедрению робомобилей в городские условия, одно из которых заключается в том, чтобы запретить личные робомобили как явление.

В первых девяти принципах говорится о том, что города и транспорт должны рассматриваться вместе и что в планировании необходимо исходить из потребностей людей, а также об эффективном использовании общих пространств и взносах пользователей. Десятый же принцип звучит так: «Мы поддерживаем идею о том, что автономные транспортные средства в густонаселенных городских районах должны эксплуатироваться только в составе крупных таксопарков».

В пользу этой идеи компании приводят такие аргументы как низкая стоимость передвижения, гарантия общественной безопасности и контроль выбросов. «Если робомобили будут эксплуатироваться в составе таксопарков, то это гарантирует, что обслуживание и обновление программного обеспечения будет осуществляться профессионалами, — говорится в сообщении. — Кроме того, это также снизит загруженность парковок и дорог и будет соответствовать общей тенденции сокращения числа персональных автомобилей в густонаселенных городских районах».

Иными словами, компании-перевозчики еще до появления реальных беспилотных автомобилей хотят монопольно застолбить за собой будущий рынок, исключив всякую конкуренцию со стороны частников. Пока это всего лишь предложение нескольких компаний, а не государственный стандарт или законопроект. По мнению издания, попытка искусственно устранить конкуренцию на еще не существующем рынке автономного транспорта гарантированно уничтожит этот рынок.

По материалам hightech.fm
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