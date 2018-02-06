Из Мелиор Банка незаконно вывели 6,5 млрд грн налички

Должностными лицами Мелиор Банка с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия банковской деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка.

Об этом свидетельствуют результаты детального анализа движения денежных средств Мелиор Банка, проведенного ликвидатором Фонда гарантирования вкладов после начала процедуры выведения банка с рынка.

«Выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года «платежеспособности» были проведены операции незаконного вывода наличных на сумму более 6,5 млрд грн», – заявили в Фонде.

В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка («на бумаге» ликвидационная масса составляет 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше – 4,7 млн грн. В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Мелиор Банка получено свыше 33,7 млн грн.