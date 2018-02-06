С Минюстом будут судиться за реестр украинских алиментщиков

Минюст запустил в Украине сайт с публичным реестром должников по уплате алиментов. Об этом еще 5 февраля заявил министр юстиции Павел Петренко. И гордо похвастался, что в нем ни для кого не сделали исключений: «Там есть и депутаты, и бывшие министры, и представители органов центральной исполнительной власти, и местной власти, и силовиков».
Искать горе-родителей можно по двум параметрам: или по имени и фамилии, или по дате рождения. Несмотря на то, что по вступившему с 6 февраля закону алиментщиков начинают наказывать при формировании 6-месячной задолженности по выплатам на детей, в реестр внесли пап и мам с долгами от 3 месяцев.
И кстати, внесли не только их. Беглый осмотр показал, что в реестре значатся не только алиментщики, но и должники государства, (по налогам, штрафам и сборам), банков и прочие уклонисты. Похоже, что именно благодаря расширению границ Минюст набрал реестр, который, по словам министра, насчитывает 75 тыс. записей.
«Клиенты уже начали звонить и возмущаться, не понимая, как они попали в списки алиментщиков. Многие из них холостяки, и бездетны. Люди возмущены, и настроены судиться с государством, особенно если будет расти общественное давление. В исковых заявлениях о защите чести и достоинства будут настаивать на исключении себя из алиментных списков, а также могут потребовать возмещения морального ущерба от государства», — отметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.
«Если истец выиграет в суде, то выплата будет осуществляться из государственных средств. Из госбюджета», — дополнил коллегу управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.
Как работает
Кстати, сама выборка злостных неплательщиков алиментов в новом реестре вовсе не так удобна, как ее представляет министр. База данных оснащена примитивным поиском, а все сваленные в кучу данные нельзя никак отсортировать.
Хуже того, базу даже не оснастили «пейджинатором» — кнопками для быстрого перехода на нужную страницу списка. Чтобы посмотреть перечень должников в середине реестра, нужно долго нажимать кнопку «следующие записи», каждый раз открывая новую сотню имен.
Сам перечень должников отсортирован по дате: в верхнюю часть списка угодили те, по кому исполнительное производство открывалось в последние дни. Примечательно, что в первой сотне имен оказалось 98 мужчин и 2 женщины — 1980 и 1985 года рождения.
Как накажут
Но под санкции попадут не все из них, а только с шестимесячными и более продолжительными долгами. По закону №7277, нарушителей могут лишить права на вождение автомобилем, пользоваться оружием (даже пневматическим), а также выезжать за границу.
«Злостный алиментщик мог стать невыездным и раньше. Но это было очень сложно сделать, поскольку действующие законы были плохо выписаны, а главное — противоречили Конституции. Она, как известно, дает украинцу право на свободное передвижение. Невыездным можно было сделать только умышленного неплательщика: то есть доказать, что у отца или матери есть средства, а он просто не хочет содержать ребенка. Суды только в этом случае удовлетворяли ходатайство и делали родителя невыездным. Во всех остальных случаях, ему обычно удавалось улизнуть. Достаточно было заявить, что денег просто нет. Или поступить еще проще — заплатить символическую сумму», — отметил Михаил Можаев.
Юристы уверяют, что судье часто хватало платежа в 50-100 грн., чтобы больше не считать родителя злостным неплательщиком и не сделать его невыездным.
«Такого платежа и заявления об отсутствии средств могло хватить даже для того, чтобы снять с человека санкции за неуплату алиментов — того, кто уже стал невыездным. Он переставал считаться злостным неплательщиком, поскольку обещал суду содержать ребенка, как только появятся средства», — добавил Можаев.
Больше всего правоведы опасаются, что судьи продолжат эту практику и будут отказываться применять санкции к горе-родителям даже после вступления в силу закона №7277. В таком случае алиментщики будут ограничиваться минимальными платежами на содержание своих чад.
По новому закону отныне не требуется разрешение родителя-алиментщика на поездки ребенка.
«Это самое важное нововведение, с моей точки зрения. Ранее родителей с детьми нередко шантажировали: дескать, будешь настаивать на выплате алиментов — не дам разрешение не вывоз ребенка за границу. А теперь неплательщик исключается из процесса, и это правильно с точки зрения государственной политики. Не платишь алименты — не имеешь права диктовать свою волю при передвижении чада. Его могут вывезти без разрешения неплательщика алиментов», — прокомментировал UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Елена Лисенко, Юрий Павлов
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