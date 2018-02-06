Нефедов прогнозирует начало приватизации по новому закону с июня

В июне текущего года могут состояться первые аукционы по продаже государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации.
Такой прогноз озвучил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов на пресс-конференции в Кризисном медиа-центре, сообщает корреспондент Укринформа.
“В мае будут заведены первые лоты. А в июне состоятся первые аукционы”, – отметил чиновник.
По словам Нефедова, ожидается, что новый закон будет подписан Президентом в течение февраля. Однако правительство уже приступило к имплементации норм нового закона.
Как сообщал Укринформ, 18 января Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066. Теперь приватизация будет регулироваться одним законом вместо семи.
Законопроект о приватизации вводит два способа продажи – это аукцион и выкуп объектов приватизации в том случае, если на момент принятия закона имущество уже находилось в аренде.
Также устанавливается 11 месяцев подготовки для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман объяснил низкие позиции Украины в экономических рейтингахВчера, 09:15 - 2462 39
70% в тени: правительство хочет урегулировать правила аренды жильяВчера, 13:00 - 4838 25
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 14254 21
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 4880 13
Bitcoin стремительно дешевеет: курс рухнул ниже новой психологической отметкиВчера, 10:15 - 6568 13
"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисеВчера, 15:00 - 14254 21
Bitcoin стремительно дешевеет: курс рухнул ниже новой психологической отметкиВчера, 10:15 - 6568 13
Украинцы активно продают валютуВчера, 16:15 - 4880 13
70% в тени: правительство хочет урегулировать правила аренды жильяВчера, 13:00 - 4838 25
В НБУ рассказали о будущем курсе доллараВчера, 19:00 - 3224
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Вчера, 15:10 - 1246
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)Позавчера, 15:10 - 1174
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 2564 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1636
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1706 1
Идеи: портфельФондовий ринок
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на 80%Обговорення статей
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг