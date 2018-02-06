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Нефедов прогнозирует начало приватизации по новому закону с июня

Нефедов прогнозирует начало приватизации по новому закону с июня

В июне текущего года могут состояться первые аукционы по продаже государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации.

Такой прогноз озвучил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов на пресс-конференции в Кризисном медиа-центре, сообщает корреспондент Укринформа.

“В мае будут заведены первые лоты. А в июне состоятся первые аукционы”, – отметил чиновник.

По словам Нефедова, ожидается, что новый закон будет подписан Президентом в течение февраля. Однако правительство уже приступило к имплементации норм нового закона.

Как сообщал Укринформ, 18 января Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066. Теперь приватизация будет регулироваться одним законом вместо семи.

Законопроект о приватизации вводит два способа продажи – это аукцион и выкуп объектов приватизации в том случае, если на момент принятия закона имущество уже находилось в аренде.

Также устанавливается 11 месяцев подготовки для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой.

По материалам УКРИНФОРМ
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