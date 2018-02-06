Порошенко получил новый миллион в своем банке

Президент Петр Порошенко задекларировал еще более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, 5 февраля Президент задекларировал 1 052 561 гривну доходов от вкладов в МИБ: 611 397 гривен, 97 151 гривну, 326 078 гривен и 115 086 гривен, передают Украiнськi Новини.

5 января Порошенко задекларировал 1 029 785 гривен процентных доходов от вкладов в МИБ.

Справка Finance.ua

Президент Петр Порошенко является основным акционером МИБ с 60% акций финучреждения.