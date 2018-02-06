Более 16 тысяч компаний не сообщили о своих владельцах

16743 компании в Украине не указали своих конечных владельцев.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Украинские компании еще до 2015 года обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

“Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцах – мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании», – комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

“Многие компании, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами так называемых “номиналов”, то есть доверенных лиц (агентов, посредников и т.д.). Пока никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных”, – рассказывает адвокат Максим Лазарев.

“На сегодняшний день самые большие проблемы предприятию, не предоставившему данных о бенефициарах, может создать банк, в котором оно будет открывать счет”, – говорит он.

“Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, если клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени”, – добавляет адвокат.

Ответственность за отсутствие этой информации лежит на юридическом лице.