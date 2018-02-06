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В Совете НБУ подсчитали, как девальвировала гривна в 2017 году

В Совете НБУ подсчитали, как девальвировала гривна в 2017 году

Среднемесячный официальный курс гривни к доллару на протяжении 2017 года девальвировал всего на 4,9%, по сравнению с обесцениванием на 11,9% в 2016 году. Об этом заявил председатель правления Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

“На протяжении 2017 года среднемесячный официальный курс гривны к доллару девальвировал всего на 4,9%, по сравнению с обесцениванием на 11,9% в 2016 году”, – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Кроме того, Данилишин напомнил, что в Украине в 2017 вырос реальный ВВП.

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“Итоги экономического роста в 2017 году свидетельствуют об определенном закреплении положительных экономических тенденций, удержании макроэкономической стабильности, делового и инвестиционного климата, которые будут формировать основу для дальнейшего качественного экономического роста”, – написал Данилишин.

По его словам, для обеспечения экономического роста необходима реализация задекларированных правительственных реформ.

По материалам Сегодня
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