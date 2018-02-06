По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,090 млн и 24,403 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 33). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,55-27,56 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствует 85 активных заявок по доллару на сумму более 74,493 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,4500 – 500
27,5000 – 3 760
27,5000 – 8 500
27,5200 – 5 000
27,5200 – 7 000
27,5200 – 30 000
27,5200 – 18 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.5877
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.5266
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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