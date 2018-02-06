По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,090 млн и 24,403 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 33). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,55-27,56 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 85 активных заявок по доллару на сумму более 74,493 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,7000 – 50 00027,6400 – 1 00027,6000 – 10 00027,6000 – 2 10027,6000 – 19 99027,5200 – 99 99927,5000 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4500 – 500

27,5000 – 3 760

27,5000 – 8 500

27,5200 – 5 000

27,5200 – 7 000

27,5200 – 30 000

27,5200 – 18 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.5877

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.5266

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.