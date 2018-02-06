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В Украине начали производство сжиженного газа европейского стандарта качества

В Украине начали производство сжиженного газа европейского стандарта качества

Укргаздобыча с 1 февраля 2018 года, в рамках гармонизации национальных нормативных документов с европейскими нормами, начала производство сжиженного газа европейского стандарта качества.

Об этом сообщает пресс-служба газодобывающей компании.

“Новый национальный стандарт с 1 февраля заменит старый советский ГОСТ 27578-87”, – говорится в сообщении.

В связи с этим ПАО «Укргаздобыча» продолжает оснащение своих лабораторий на заводах необходимым оборудованием и 01.02.2018 года начинает производство сжиженного газа согласно ДСТУ EN 589:2017 на ТЦСК «Базилевщина» и Яблуневском ВПГ, а до 01.03.2018 года – на Шебелинском ВПГКН, Тимофеевской УПВВ и Юлиевской УВЗГ.

ПАО «Укргаздобыча» уже неоднократно подтверждало соответствие нефтепродуктов собственного производства самым современным требованиям качества и как крупнейший производитель сжиженного газа в Украине поддерживает принятие нового национального стандарта на автогаз”, – отметили в компании.

В связи с гармонизацией украинского законодательства с нормативами Европейского Союза, с 1 февраля 2018 года вступают в силу новые требования к качеству автогаза, соответствующие стандарту EN 589. Новый ДСТУ ЕN 589:2017 «Топлива автомобильные. Газ нефтяной сжиженный» заменит ГОСТ 27587-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта».

По материалам УКРИНФОРМ
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