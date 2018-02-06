Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 619 0

Закон об алиментах вступил в силу: как накажут неплательщиков

Закон об алиментах вступил в силу: как накажут неплательщиков

В Украине вступил в силу закон о санкциях в отношении неплательщиков алиментов. В законе указано, что он вступает в силу через месяц после публикации в официальной прессе. 4 января закон об алиментах подписал президент Украины, документ был в “Голосе Украины” 6 января, сообщает “Сегодня”.

Одними из главных нововведений стали усиленные наказания за неуплату алиментов. Так, согласно новому законодательству, если долг по оплате алиментов превысил сумму платежей за 6 месяцев, неплательщику грозит:

  • запрет на выезд за границу;
  • запрет на использование оружия (в том числе и пневматического);
  • запрет на охоту;
  • запрет на вождение авто (исключение предусмотрено для военных во время мобилизации и участников АТО, если это является для них способом заработка или же авто используется в связи с инвалидностью)
  • назначение двух месяцев соцработ (оплата на погашение задолженности, * под исключение попадают инвалиды, беременные, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.)

Читайте также: В Украине обнародуют реестр неплательщиков алиментов

Изменились и финансовые санкции за неуплату алиментов. В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов, получатель алиментов имеет право требовать неустойку в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако сумма неустойки не должна превышать 100% размера основной задолженности.

Кроме того, теперь при начислении размера алиментов суд учитывает целый перечень факторов:

  • состояние здоровья ребенка;
  • состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
  • наличие у плательщика алиментов других детей, лиц, нуждающихся в содержании;
  • материальное положение того из родителей, с кем проживает ребенок.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018