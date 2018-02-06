Закон об алиментах вступил в силу: как накажут неплательщиков

В Украине вступил в силу закон о санкциях в отношении неплательщиков алиментов. В законе указано, что он вступает в силу через месяц после публикации в официальной прессе. 4 января закон об алиментах подписал президент Украины, документ был в “Голосе Украины” 6 января,
Одними из главных нововведений стали усиленные наказания за неуплату алиментов. Так, согласно новому законодательству, если долг по оплате алиментов превысил сумму платежей за 6 месяцев, неплательщику грозит:
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Изменились и финансовые санкции за неуплату алиментов. В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов, получатель алиментов имеет право требовать неустойку в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако сумма неустойки не должна превышать 100% размера основной задолженности.
Кроме того, теперь при начислении размера алиментов суд учитывает целый перечень факторов:
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