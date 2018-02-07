Начните свой бизнес! Amillidius Start: отзывы о продукте, который поможет вывести Ваше дело на высочайший уровень

Хотите раскрутить собственную компанию, запустить успешный бизнес, повысить узнаваемость бренда и получать плюсовые показатели ROI за короткий срок? Новый продукт рекламного агентства Amillidius превзойдет все Ваши ожидания! Amillidius Start , отзывы о котором от клиентов только восторженные – это новейший и эксклюзивный продукт компании, разработанный специально для предпринимателей, которые хотят сделать свой бизнес успешным. Ведь, если подсчитать отдельно оплату услуг дизайнера, маркетолога, SEO, SMM и E-mail специалистов, видео-редактора и контент-менеджера, то бизнес может оказаться убыточным. И только обратившись к профессионалам с многолетним опытом работы, можно получить готовое решение в кратчайшие сроки за небольшие деньги.

Профессионализм Амиллидиус высоко оценили сотни благодарных клиентов. В их числе генеральный директор Украинской Финансовой Академии – Зарина Семенюк, которая также является учредителем Ukrainian Fashion Academy, редактором в Ukrainian Fashion Magazine и организатором Odessa Fashion Week.

Что такое Amillidius Start?

Амиллидиус Старт – это:

Первый продукт в Украине, который включает полный комплекс маркетинговых услуг «под ключ».

Отличные результаты в сжатые сроки – в течение 2-х месяцев. Гарантии прописываются в договоре.

Наличие уникальных инструментов и программного обеспечения.

Многолетний опыт работы компании с разными странами мира (Украина, Мексика, Вьетнам, Польша, Италия, Португалия и другие).

Большой опыт ведения успешных информационных войн в интересах наших клиентов из разных областей бизнеса.

Успешная организация SEO , контекстных, SMM и E-mail (рассылки и серии писем по линейкам продуктов) компаний.

Собственная продакшн-студия.

Широкая партнерская сеть: СМИ , отзовики, форумы, лидеры мнений; наличие собственных медийных ресурсов.

Amillidius Start: отзывы клиентов подтверждают эффективность продукта

Как уже говорилось, продукт Амиллидиус Старт, отзывы о котором исключительно хорошие, был создан специально для предпринимателей, которые стремятся сделать свой бизнес конкурентоспособным и успешным.

В числе клиентов Амиллидиус есть десятки успешных компаний и людей, среди которых которых – Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета в лице генерального директора Надежды Матвеевны Бабич. И это неудивительно, ведь клиенты рекламного агентства Амиллидиус получают коэффициент ROI от 200%! Это свидетельствует о том, что инвестиции в правильную маркетинговую стратегию окупаются многократно!

Рекламное агентство Амиллидиус – достойный выбор

Коротко об истории рекламной компании. Amillidius была основана в 2010 году, и сначала ее основными направлениями было создание сайтов и их продвижение в сети (SEO). Со временем компания начала развиваться и стала предоставлять высокопрофессиональные услуги по PR, PPC, SMM, SERM, включая создание видеороликов, 2D и 3D анимации.

Гарантия работы – результаты эффективности Вашего бизнеса! Всего за два месяца Амиллидиус Старт:

выведет ваш бизнес на качественно новый уровень. Это касается стартапов и уже опытных компаний, которые желают развивать собственный бренд;

разработает стратегию успешного развития бренда на основании оценки мировых и локальных трендов, нестандартных решений, конкурентного анализа;

создаст положительный имидж бренда;

обеспечит приток новых потенциальных клиентов из соцсетей;

разработает и успешно осуществит стратегию привлечения новых клиентов с помощью таких онлайн-инструментов, как SEO -оптимизация и контекстная реклама, мессенджеры и e-mail маркетинг;

снимет и смонтирует рекламные ролики продуктов Вашей компании;

создаст базу клиентских отзывов, которые усилят безупречный образ Вашего бренда.

Не упустите возможность стать лучше! Доверяйте профессионалам!