Цены на нефть теряют более 1% на фоне падения на мировых фондовых рынках

Стоимость нефти во вторник утром снижается более чем на 1% на фоне значительного снижения на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 по Киеву стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,08%, до 66,89 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,09%, до 63,45 доллара за баррель.
Глобальные рынки переживают серьезное падение, в том числе фондовые. Американские индексы закрылись в понедельник снижением на 3,8-4,6%, европейские – на 0,8-1,5%. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) дешевеют сейчас в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 – более чем на 6%. Такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов, считает ряд аналитиков.
В США игроки рынка сбрасывали акции в ожидании изменений на долговом рынке страны. В пятницу министерство труда США сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Инвесторы посчитали, что эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, что может привести к росту доходности гособлигаций США и увеличивает шансы на дополнительный подъем ставки ФРС в текущем году.
“Внезапно инфляция стала одним из наиболее обсуждаемых вопросов на рынках”, – цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков J.P. Morgan.
Агентство отмечает также и сезонное влияние того, что многие НПЗ закрываются на период технического обслуживания, что снижает спрос на сырье.
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