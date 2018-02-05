День финансов, 5 февраля: учителям — зарплаты, пенсионерам — новые удостоверения, «еврономерам» — штрафы, «золотая» крипта — инвесторам

Понедельник, 5 февраля. Начало недели ознаменовалось новостями, что могут повлиять “на кошельки” многих украинцев:

Повышения для учителей. Министр образования и науки Лилия Гриневич уверяет, что учителей ждет очередное повышение заработной платы с сентября 2018 года. Со слов Гриневич, сейчас зарплата учителей – от шести до восьми тысяч гривен. Если идут надбавки, как в городе Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тысяч гривен. При этом Лилия Гриневич признает, что этого недостаточно.

Замена удостоверений для пенсионеров. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) переходит на электронный документооборот. Одновременно с электронным документооборотом ПФУ разрабатывает комплексную систему защиты информации. “Пропуском” к персональным данным станет модернизированное пенсионное удостоверение. Обещают, что пенсионное удостоверение одновременно будет служить и платежной банковской карточкой.

Апрельские (не)шутки от «Нафтогаза». Цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС), если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены. Эта информация содержится в анализе проекта финансового плана НАК “Нефтегаз Украины”, проведенного Министерством финансов Украины.

Финансовое «наказание». Власти всерьез решили взяться за проблему с алиментами в стране. Так, еще летом 2017 г. был принят закон, согласно которому размер алиментов вырос до 50% от прожиточного минимума, а сами выплаты стали признавать собственностью ребенка. В декабре прошлого года Рада проголосовала за новый законопроект, который существенно ужесточал наказание для неплательщиков алиментов.

Штрафы для «еврономеров». В ГФС отрапортовали, что на территории Украины якобы незаконно находятся более 246,4 тысячи авто с иностранной регистрацией. Отметим, что в службе успели не только сделать подсчеты, но и на протяжении 2017 г. в отношении граждан составить 18 394 протокола по ст. 470 Таможенного кодекса Украины «нарушение сроков транзита», а также 4360 протоколов по ст. 481 Таможенного кодекса «нарушение сроков временного ввоза». По этим статьям выписаны штрафы.

Немного отвлечься от украинских будней:

«Золотая» крипта для инвесторов. Британский Монетный двор выпустил «золотую» криптовалюту. По крайней мере, они именно так её называют. Но, по факту, британцы просто предоставляют более технологичную возможность сохранить свои сбережения с привязкой к золоту.