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Укрзализныця планирует вернуться к вопросу финансового лизинга тяги частниками

Укрзализныця планирует вернуться к вопросу финансового лизинга тяги частниками

УЗ хочет вернуться к вопросу финансового лизинга тяги частными компаниями.

Об этом в понедельник в ходе встречи с представителями бизнеса в АСС сообщил глава УЗ Евгений Кравцов, передает ЦТС.

«Если со стороны бизнеса есть интерес, чтобы обеспечить себя тягой – то для этих целей предлагаем механизм финансового лизинга приобретения тяги. Бизнес передает ее нам, мы в договоре пропишем, по какому маршруту она должна использоваться, если клиент вкладывает средства в модернизацию тяги – тогда он будет получать определенные гарантированные объемы», – сообщил он.

Также Кравцов добавил, что если клиенты хотят быть конкурентами УЗ и забирать прибыльные направления, – это будет не совсем справедливо.

«Доходные направления до 30%, остальное – убыточно. Поэтому, мы предлагаем более мягкий механизм, при котором потребность клиента будет обеспечена», – заявил Кравцов.

По материалам Центр транспортных стратегий
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