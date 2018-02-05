Межбанк: гривна существенно укрепилась на фоне грядущего аукциона ОВГЗ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,76 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,47 коп., оказавшись на уровне 27,7424 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,85/27,88 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.20 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» просел в цене к 27,82/27,85, а через 8 минут, демонстрируя высокую динамику, упал к 27,77/27,82 UAH/USD.
После незначительного периода относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривна на межбанке возобновила снижение, оказавшись около 10.54 на цифре 27,76/27,80, а через 26 минут – на уровне 27,74/27,77 UAH/USD.
По словам источника, в дальнейшем неспешное снижение цены «американца» на межбанке продолжалось, после чего около 11.40 на рынке появился НБУ, который выкупил долларовые излишки у 20-ти уполномоченных банков по 27,74-75 UAH/USD по запросу наилучшего курса.
Собеседник отметил, эффективность гривневых интервенций НБУ была невысокой, и «американец» лишь немного снизил темп коррекции, оказавшись около 12.15 Киева на уровне 27,72/27,75 UAH/USD.
На этих же уровнях межбанк около 13.10 ушел на обеденный перерыв.
До 15.00 цена доллара на межбанке не менялась, пролонгировав снижение и упав по состоянию на указанный час до 27,70/27,73 UAH/USD на единичных продажах СКВ.
Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов.
На цифре 27,70/27,73 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 05 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7424 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,7000 / 27,7300
евро – 34,3729/ 34,3962
российский рубль – 0,4862 / 0,4873
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2416 / 1,2417
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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