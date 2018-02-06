Наушники AirPods от Apple винят в головных болях

AirPods — один из немногих продуктов Apple, практически не подвергаемый критике в течение всего срока своего присутствия на рынке. В основном все претензии к наушникам ограничивались отсутствием шумоизоляции и форм-фактором, не располагающим к использованию спортсменами и любителями активного отдыха.
Впрочем, спустя некоторое время после релиза обнаружилась еще одна проблема, не рассказать о которой просто нельзя.
Как выяснил iDropNews, некоторые владельцы AirPods испытывают головные боли даже после непродолжительного использования наушников. По словам одного из них, прослушивание музыки в AirPods вызывает у него крайне неприятное чувство сдавливания в области висков. Чтобы негативный эффект проявил себя, говорит он, достаточно прослушать даже пару треков. О схожей проблеме заявили еще несколько пользователей. Одному из них даже пришлось вернуть наушники производителю.
“У меня просто нет возможности продолжать использовать [AirPods], — признается владелец. — Головная боль, вызываемая использованием наушников, настолько сильна, что я не могу ее игнорировать. Обычно я не страдаю от спонтанных приступов мигрени, поэтому могу без труда выявить причину [болей]”. Объяснить необычный эффект попытался Джоэл Московиц, исследователь медицинского отделения Калифорнийского университета в Беркли.
По его словам, AirPods действительно могут быть причиной вредного излучения. Каждый раз, когда вы вставляете наушники в уши, по сути вы помещаете свою голову в микроволновую печь, говорит он. В Купертино отвергли данную версию, объяснив, что каждый продукт Apple проходит тщательные испытания, прежде чем попасть на прилавки.
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