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Еще один банк запретил клиентам покупать криптовалюту за кредитные средства

Еще один банк запретил клиентам покупать криптовалюту за кредитные средства

Британская банковская группа Lloyds Banking Group запретила клиентам покупать криптовалюту за кредитные средства.

Об этом сообщает Reuters.

Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax и MBNA прекратили принимать транзакции по кредитным картам, которые касаются покупки криптовалюты.

Отмечается, что таким образом в Lloyds пытаются защитить клиентов от финансовых потерь.

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Запрет начинает действовать с понедельника, 5 февраля.

С дебетовой карты криптовалюту до сих пор можно купить.

По материалам Економічна Правда
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