Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне продолжил свое падение, снизившись с прошлого понедельника на всех сегментах валютного рынка на 0,9-2,3%.

При этом темпы падения американской валюты по сравнению с предшествующей неделей немного замедлились.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,55 грн до 27,89 грн, или на 2,3%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 28,25 грн до 27,77 грн, или на 1,7%.

Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 27,93/28,38 до 27,69/28,00.

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Таким образом, покупка снизилась на 0,9%, а продажа – на 1,3%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сузился с 1,6% до 1,1% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, укреплению гривны продолжает способствовать переключение интереса спекулянтов с иностранной валюты на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) после роста ключевой ставки НБУ.

“На начавшейся неделе ожидается продолжение падения курса доллара. Безналичный доллар может снизиться через неделю до 27,5 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 27,4/27,6 грн”, – прогнозирует эксперт.