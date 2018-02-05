Мошенники под видом администраторов ICO Seele похитили Ethereum на сумму $1,8 млн

ICO блокчейн-проекта Seele, представлявшего себя как технологию нового уровня «blockchain 4.0», привлекло внимание мошенников. Хакеры украли Ethereum на сумму свыше $1,8 млн.
Злоумышленникам удалось обмануть инвесторов, представившись в телеграмм-канале руководителями проекта. Об этом сообщает издание Finance Magnate.
Согласно данных ICOdrops, выпуск одного миллиарда токенов SEELE, совместимых с ERC-20, должен был произойти в ближайшее время.
Двое мошенников, представившись админами официального телеграмм-канала Seele под никами
SeeleSupport и nicsmith, убеждали участников чата в том, что функция прямых сообщений Ethereum является частью продажи.
Ник Смит, аналитик Seele, сообщил, что мошенники использовали его имя и фотографию на поддельном аккаунте в Telegram-канале.
Настоящие администраторы Seele в своем официальном заявлении на Telegram-канале написали, что в результате мошеннических действий злоумышленников, на их фейковый кошелек с адресом 0xB3239EF7a0fC08d56402a44A5367b8cdDaf295b8 было отправлено, по предварительным данным, около $1875 622,75.
Представители проекта немедленно сформировали группу экстренного реагирования, а для администраторов был добавлен алгоритм двойной аутентификации для подтверждения.
В официальном заявлении Seele сообщается:«Мы очень сожалеем о случившемся факте мошенничества. Хотя Seele еще не начал предпродажную подготовку, мы возьмем на себя ответственность по минимизации потерь обманутых членов сообщества, составив подробный план компенсации».
Многие участники канала Seele в Telegram отметили, что афера могла быть проведена только кем-то из участников проекта, поскольку только админ может сделать кого-то администратором канала.
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