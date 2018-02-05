Гонтареву вызвали на ковер: депутаты хотят ответов на неудобные вопросы

Депутаты призывают все еще действующую Главу Нацбанка Валерию Гонтареву отчитаться о проделанной работе, прежде чем отправить ее в отставку. Соответствующее постановление зарегистрировал в Верховной Раде нардеп Юрий Деревянко. В частности, парламентарий хотел бы получить ответ, каким образом имя Гонтаревой оказалось в опубликованных документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca.
Интересуется он и другим скандалом – сообщением телеканала Al Jazeera, который нашел свидетельства участия группы ICU (совладелицей которой до назначения главой Нацбанка была Гонтарева) в качестве посредника-брокера в операциях купли-продажи валютных ОВГЗ в интересах структур, которые могут быть связаны с окружением экс-президента.
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Текст самого постановления, между тем, не носит ярко выраженной негативной тональности. И предлагает «заслушать доклад Гонтаревой об обеспечении Нацбанком финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы, содействия им соблюдению устойчивых темпов экономического роста в Украине и поддержку им экономической политики государства во время пребывания в должности Председателя НБУ Гонтаревой Валерии Алексеевны».
Однако из текста пояснительной записки становится ясно, что под «стабильностью» и «поддержкой» депутат подразумевает нечто совершенно противоположное. В частности, парламентарий возлагает на НБУ вину за девальвацию гривни и последовавшие за ней кризисные явления в экономике.
«Политика Национального банка в течение 2014 – 2017 годов привела к обнищанию миллионов людей, ведь были обесценены сбережения людей и соответственно выросли цены на продукты из-за значительного роста курса валют», – говорится в документе.
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