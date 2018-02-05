Бутерин пожертвовал эфиров на $2,4 млн на борьбу со старением

Сооснователь Ethereum и Bitcoin Magazine признался, что с подросткового возраста был фанатом ученого Обри де Грея, и поэтому счастлив лично помочь его компании в проведении исследований, сообщает официальный сайт SENS Research Foundation.

Виталик Бутерин пожертвовал эфиры на сумму $2,4 млн компании SENS Research Foundation — некоммерческой организации, которая является одним из лидеров Кремниевой Долины по вопросам борьбы со старением. SENS располагает небольшим штатом и бюджетом $4 млн в год, но это не мешает компании концентрироваться на наиболее редких исследованиях в этой области, которым остальные ученые уделяют не так много внимания. Ведущий ученый организации Обри де Грей убежден, что человеческий организм, подобно машине, можно обновлять и совершенствовать, повышая срок его службы и производительности.

«Я был фанатом работы Обри де Грея с тех пор, как прочитал его книгу „Остановить старение“ (Ending Aging) в подростковом возрасте. Поэтому сейчас я безмерно счастлив, что у меня есть возможность лично поддержать ученых SENS в их исследованиях, — прокомментировал сооснователь Ethereum и Bitcoin Magazine Виталик Бутерин. — Компания сконцентрирована на проблемах старения и связанных с ним болезнями. На мой взгляд, это одна из главных проблем человечества. И помощь в ее решении прекрасно соответствует моей личной цели — внести существенный вклад в улучшение качества жизни миллионов людей во всем мире».

Это уже второе пожертвование, которое Бутерин сделал в адрес SENS. По словам СЕО компании Майка Коупа, масштабные исследования возможны только благодаря спонсорской помощи, поэтому вся команда «невероятно благодарна Виталику за такую щедрость».