Гройсман рассказал, где Украина держит деньги МВФ

Средства, которые Международный валютный фонд предоставляет Украине, хранятся в валютных резервах государства.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного с главой Верховной Рады Андреем Парубием брифинга.

“Если мы работали и работаем сегодня с Международным валютным фондом, то куда мы дели эти средства?.. Мы положили их в валютные резервы Национального банка, а не пускаем их на ветер”, – сказал Гройсман.

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По его словам, эти деньги являются неприкосновенными, поскольку удерживают стабильность национальной валюты. В то же время премьер-министр отметил, что до 2014 года правительство неэффективно использовало взятые в долг деньги. “Есть конкретные правительства, которые пытались брать деньги, а потом распускали их неизвестно куда”, – подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр убежден, что Украине следует предпринять ряд шагов, которые будут способствовать развитию национальной экономики.

Справка Finance.ua:

НБУ считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества, вероятно, прекратится.

В текущем году НБУ ожидает уже вместо двух только один транш от МВФ на сумму до 2 млрд долларов.