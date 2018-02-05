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Межбанк: доллар понизился к 27,79 из-за перехода инвесторов на рынок ОВГЗ

Межбанк: доллар понизился к 27,79 из-за перехода инвесторов на рынок ОВГЗ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,85/27,88 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации расширения гривневой ликвидности. Об этом свидетельствовали упавшие с уровня 46 352,1 млн. грн. к отметке 41 243,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.20, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно понизился в цене, составив 27,82/27,85 UAH/USD. По словам источника, это связано с повышением спроса покупателей на ОВГЗ.

Спустя 8 минут, по состоянию на 10.28 «американец» на межбанке приостановил коррекцию, консолидировавшись на уровне 27,77/27,82 UAH/USD.

Около 10.55 котировки доллара на межбанке, возобновив снижение, оказались на отметке 27,76/27,80 UAH/USD.

К 11.08 Киева безналичный доллар обосновался на уровне 27,75/27,79 UAH/USD.

По состоянию на 11.24, ускорив снижение, доллар на межбанке, упал к 27,74/27,77 UAH/USD, делая выход регулятора на рынок реальным событием, отметил наш собеседник.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,7300 / 27,7600
евро – 34,5765 / 34,6139
российский рубль – 0,4899 / 0,4908

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2470 / 1,2471

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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