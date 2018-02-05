Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 187 0

ГФС снизила Данилюку сумму налоговых доначислений

ГФС снизила Данилюку сумму налоговых доначислений

Государственная фискальная служба снизила министру финансов Александру Данилюку сумму доначислений налога на доходы физлиц. Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook.

“Решением ГФС от 02.02.2018 года жалоба Данилюка удовлетворена частично”, – написал он.

Адвокат сообщил, что решением ГФС начисления налога на доходы физлиц снижены на 95 тыс. гривен, при этом основная сумма начислений по НДФЛ (517 тыс. гривен) осталась без изменений. Наум добавил, что, по его мнению, жалоба министра не рассматривалась по существу, поскольку ГФС не предоставила никаких комментариев по доводам, изложенным в ней. “Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил мотивированного решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)”, – добавил Наум.

Адвокат также заявил, что защита Данилюка намерена в ближайшее время подать в суд административный иск. Напомним, в ноябре прошлого года защита министра финансов Александра Данилюка подала в Государственную фискальную службу возражение относительно результатов проведенной налоговой службой проверки их подзащитного. Министра подозревают в уклонении от уплаты налогов в период своей работы на посту главы Координационного центра по внедрению экономических реформ в 2010-2014 годах. Кроме того, Генеральная прокуратура начала проверку возможной причастности Данилюка к преступлениям экс-президента Украины Виктора Януковича.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018