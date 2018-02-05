ГФС снизила Данилюку сумму налоговых доначислений

Государственная фискальная служба снизила министру финансов Александру Данилюку сумму доначислений налога на доходы физлиц. Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook.
“Решением ГФС от 02.02.2018 года жалоба Данилюка удовлетворена частично”, – написал он.
Адвокат сообщил, что решением ГФС начисления налога на доходы физлиц снижены на 95 тыс. гривен, при этом основная сумма начислений по НДФЛ (517 тыс. гривен) осталась без изменений. Наум добавил, что, по его мнению, жалоба министра не рассматривалась по существу, поскольку ГФС не предоставила никаких комментариев по доводам, изложенным в ней. “Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил мотивированного решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)”, – добавил Наум.
Адвокат также заявил, что защита Данилюка намерена в ближайшее время подать в суд административный иск. Напомним, в ноябре прошлого года защита министра финансов Александра Данилюка подала в Государственную фискальную службу возражение относительно результатов проведенной налоговой службой проверки их подзащитного. Министра подозревают в уклонении от уплаты налогов в период своей работы на посту главы Координационного центра по внедрению экономических реформ в 2010-2014 годах. Кроме того, Генеральная прокуратура начала проверку возможной причастности Данилюка к преступлениям экс-президента Украины Виктора Януковича.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2243 15
Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП в 2018 годуВчера, 15:00 - 939 9
Религиозные организации в 2017 г. нарастили потребление газа на 12%Вчера, 13:00 - 856 6
Работа в Киеве: каких вакансий больше всего5 ч. назад - 4523 4
НБУ оштрафовал иностранную компанию за приобретение участия в банке без его согласования2 ч. назад - 542 3
Работа в Киеве: каких вакансий больше всего5 ч. назад - 4523 4
Назвали наиболее стрессовые профессииВчера, 16:00 - 4022 3
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2243 15
Honda возрождает внедорожник PassportВчера, 23:00 - 2060
Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажу6 ч. назад - 1948
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)Позавчера, 15:10 - 1387
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1053
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1524 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 1022
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 2464 3
Британська компанія створює ракету в ДніпріОбговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Идеи: портфельФондовий ринок
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості