ГФС снизила Данилюку сумму налоговых доначислений

Государственная фискальная служба снизила министру финансов Александру Данилюку сумму доначислений налога на доходы физлиц. Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook.

“Решением ГФС от 02.02.2018 года жалоба Данилюка удовлетворена частично”, – написал он.

Адвокат сообщил, что решением ГФС начисления налога на доходы физлиц снижены на 95 тыс. гривен, при этом основная сумма начислений по НДФЛ (517 тыс. гривен) осталась без изменений. Наум добавил, что, по его мнению, жалоба министра не рассматривалась по существу, поскольку ГФС не предоставила никаких комментариев по доводам, изложенным в ней. “Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил мотивированного решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)”, – добавил Наум.

Адвокат также заявил, что защита Данилюка намерена в ближайшее время подать в суд административный иск. Напомним, в ноябре прошлого года защита министра финансов Александра Данилюка подала в Государственную фискальную службу возражение относительно результатов проведенной налоговой службой проверки их подзащитного. Министра подозревают в уклонении от уплаты налогов в период своей работы на посту главы Координационного центра по внедрению экономических реформ в 2010-2014 годах. Кроме того, Генеральная прокуратура начала проверку возможной причастности Данилюка к преступлениям экс-президента Украины Виктора Януковича.