Windows Defender в Windows 10 будет удалять лжеантивирусы и оптимизаторы

Встроенное в операционную систему Windows 10 антивирусное ПО Windows Defender получит в следующем месяце важную новую функцию.
Как заявила корпорация Microsoft, антивирус начнёт удалять ПО, которое содержит принудительные сообщения или вводящий в заблуждение контент, стимулирующий пользователя заплатить за дополнительные услуги или выполнение дополнительных действий.
Такое ПО обычно известно как лжеантивирус. Обычно его можно обнаружить в различных приложениях для чистки реестра Windows или ускорения работы системы. Как отмечают в Microsoft, фиксируется увеличивающееся количество бесплатных приложений, которые сканируют компьютер и находят на нём различные ошибки.
При этом выводятся тревожные сообщения, побуждающие пользователя купить платную версию этого же приложения.
Как правило, такие платные приложения называются оптимизаторами или чистильщиками, они якобы устраняют проблемы, обнаруженные бесплатными версиями.
Microsoft называет такие приложения «проблематичными» для обычных пользователей Windows, потому Windows Defender начнёт определять их как «нежелательные приложения» и удалять с компьютеров. Это нововведение будет добавлено в Windows Defender с 1 марта. Разработчики смогут проверить свои приложения на портале Windows Defender.
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