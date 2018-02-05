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Столица Тайваня станет умным городом на базе распределенного реестра

Столица Тайваня станет умным городом на базе распределенного реестра

В Тайбэе готовят к запуску новые сервисы на основе распределенного реестра и интернета вещей. Первым проектом администрации города станет система цифровой идентификации граждан TangleID, а также портативные приборы для оценки экологической обстановки. Главным партнером города выступит IOTA Foundation, а также стартап BiiLabs, который специализируется на DTL-технологиях.

Администрация Тайбэя переведет часть городских сервисов на вариант блокчейн-технологии от IOTA. Разработка компании — это технология направленного ациклического графа Tangle, в которой, в отличие от классического блокчейна, не используются блоки.

На основе Tangle столица Тайваня планирует создать систему электронной идентификации граждан. Каждый житель города получит именную карту TangleID и сможет использовать ее для получения медицинских и государственных услуг, а также для участия в выборах. За счет использования распределенного реестра данные граждан будут защищены от мошенников, сообщается в пресс-релизе.

Вторым проектом для создания умного города станут карманные устройства со встроенными датчиками. С их помощью горожане смогут определить степень влажности, освещенности и загрязнения воздуха, а также определить температуру за окном. Система Airbox появится в домах и начальных школах Тайбэя. Ее разработкой займутся Edimax, Realtek, Asus, Academia Sinica и LASS.

Кроме того, IOTA планирует создать в столице Тайваня рынок данных и систему микроплатежей — также на криптоплатформе Tangle.

По материалам hightech.fm
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