Facebook вредит обществу больше, чем McDonald’s - опрос

Возможно, Walmart и McDonald’s и вредят обществу, но по степени негативного воздействия Facebook удалось перегнать их обоих. По крайней мере, так ответили 2000 американцев в опросе исследовательской компании Honest Data, пишет Business Insider.

Респонденты должны были выбрать, какая из предложенных в списке компаний наносит максимальный урон обществу. Среди прочих, в нем были Marlboro, Walmart, Facebook, McDonald’s и Coca-Cola. Самой вредоносной компанией 43% американцев признали Marlboro. Facebook оказался на втором месте, набрав 27%. Далее идут McDonald’s (21%) и Walmart (18%). Правда, 36% респондентов поставили «галочку» напротив пункта «Ни одна из вышеперечисленных».

По словам основателя Honest Data Тэйвиса МакГинна, он совсем не удивлен такому отношению к Facebook, учитывая, сколько обвинений компания была вынуждена выслушать за минувший год. «Люди все чаще задаются вопросом, какое влияние социальные сети оказывают на их психологическое состояние», — написал он.

Бывший вице-президент Facebook Чамат Палихапития высказался гораздо более категорично, заявив, что чувствует «невероятную вину» за то, какого «монстра» помог вырастить. Палихапития уверен, что Facebook — это инструмент, разрывающий социальную структуру общества и призывает отказаться от использования соцсетей. Подобные заявления сделали первый инвестор компании Шон Паркер и бывший менеджер по продукту Facebook Антонио Гарсиа-Мартинез.

Их слова подтверждают и последние исследования в области психологии. Люди, проводящие огромное количество времени в соцсетях, гораздо больше подвержены депрессии, беспокойству и суицидальным настроениям. И, похоже, здесь прослеживается не корреляция, а причинно-следственная связь.

В другом опросе американцы должны были выбрать технологическую компанию, оказавшую наихудшее влияние на общество. Лидером снова стала Facebook, сразу на ней идет Twitter. А вот Google, Netflix, и LinkedIn остались далеко позади. Однако, пункт «Ни одна из вышеперечисленных» отметили 53% опрошенных.

Разумеется, Марк Цукерберг не мог оставить такую ситуацию без внимания. На днях он заявил, что пользователи Facebook стали на 50 млн часов меньше проводить в социальной сети. Это произошло благодаря новым алгоритмам, которые показывают меньше вирусных роликов, делая акцент на постах друзей и интересных людей.