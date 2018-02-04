Украина за 9 месяцев увеличила экспорт шмелей

В январе-сентябре 2017 года Украина увеличила экспорт шмелей на 48%, или на 23,5 тонны – до 73 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщила эксперт аграрных рынков ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) Дарья Гриценко.

В денежном выражении экспорт за указанный период был увеличен на 54% до $307,3 тыс.

“По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в 2017 году экспорт увеличился на $107,5 тыс. (54%) или на 23,5 тонн (48%). Средняя стоимость 1 кг шмелей составляет $4,2”, – сказала она.

Гриценко отмечает, что 75% поставок шмелей приходится на Европу, в частности Польшу, и 25% – на страны СНГ, в том числе России.

Кроме того, Госпродпотребслужба и Федеральное агентство безопасности пищевой цепочки Бельгии согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт шмелей из Бельгии в Украину.

Шмели используются аграриями для природного опыления сельхозкультур.

При этом импорт шмелей за данный отчетный период сократился на 1% – до $410,4 тыс. (10,1 тонны) при средней стоимости 1 кг шмелей $40,6.