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Гройсман потребовал проверить обоснованность повышения цен на бензин

Гройсман потребовал проверить обоснованность повышения цен на бензин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проанализировать обоснованность повышения цен на нефтепродукты на АЗС страны.

Об этом он заявил на брифинге в Богуславе Киевской области в пятницу, 2 февраля.

В частности, премьер хочет знать, сколько операторы зарабатывают на поставках и продажах топлива. Соответствующее поручение Гройсман дал Государственной фискальной службе (ГФС) совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

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“Я обеспокоен тем, что происходит сейчас с ценами на топливо… Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по какой цене продают, какая маржа”.

“Я считаю, что ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным. Если мы говорим, что стоимость нефти была $55, а сегодня $70, я понимаю, что произошло повышение. Но (нужно – ред.) объяснить людям, как формируется цена на топливо и почему она стала такой”, – сказал он.

Справка Finance.ua

  • Средние розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине выросли на 7,1-8,2% (на 2,1 грн/литр), на сжиженный углеводородный газ – на 3,1% (на 0,4 грн/литр) в период с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 год.
По материалам НВ
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