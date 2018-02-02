Гройсман потребовал проверить обоснованность повышения цен на бензин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проанализировать обоснованность повышения цен на нефтепродукты на АЗС страны.
Об этом он заявил на брифинге в Богуславе Киевской области в пятницу, 2 февраля.
В частности, премьер хочет знать, сколько операторы зарабатывают на поставках и продажах топлива. Соответствующее поручение Гройсман дал Государственной фискальной службе (ГФС) совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).
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“Я обеспокоен тем, что происходит сейчас с ценами на топливо… Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по какой цене продают, какая маржа”.
“Я считаю, что ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным. Если мы говорим, что стоимость нефти была $55, а сегодня $70, я понимаю, что произошло повышение. Но (нужно – ред.) объяснить людям, как формируется цена на топливо и почему она стала такой”, – сказал он.
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