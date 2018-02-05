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Реформу Фискальной службы ничего не остановит - Гройсман

Реформу Фискальной службы ничего не остановит - Гройсман

Государственная фискальная служба под руководством Мирослава Продана показала неплохие результаты, но реформа ГФС обязательно состоится.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман журналистам.

“Что касается ГФС, то правительство приняло решение на основе комиссии об увольнении Романа Насирова, а дальше – вопрос конкурса… Что касается моего отношения к работе и.о. главі ГФС Мирослава Продана, я доволен. Хотя ему было непросто”, – сказал Гройсман.

По его словам, если говорить о периоде январь 2017 – январь 2018 г., то только от работы таможни удалось увеличить поступления в государственный бюджет на 9 млрд грн.

Глава правительства подчеркнул, что уже ничего не может остановить реформу ГФС. В этом контексте он подчеркнул необходимость создать актуальную систему администрирования налогов, климат, обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса.

“Реформа ГФС будет продолжаться, чтобы это была качественная служба внутри страны, которая бы могла качественно администрировать налоги”, – сказал он.

По материалам УКРИНФОРМ
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