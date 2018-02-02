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Оффлайн-сервис YouTube Go стал доступен в 130 странах

Оффлайн-сервис YouTube Go стал доступен в 130 странах

Компания Google расширила географию доступности приложения YouTube Go. Около года назад приложение было запущено в бета-версии для Индии, а сейчас стало доступно для пользователей Android в 130 странах.

Преимущественно, речь идет о Центральной и Южной Америке, ближневосточных странах, Африке и Азии. YouTube Go предназначается для регионов с проблемами с доступом к Сети. Приложение работает примерно как обычный YouTube под Android, но при этом позволяет скачивать видео для офлайн-просмотра.

При сохранении можно выбрать требуемое качество видео с указанным объемом результирующего файла. Доступны варианты Basic Quality (144p) и Standard Quality (360p), никакого HD, но для пользователей с медленным интернет-соединением это более чем оправдано. Видео можно делиться с пользователями поблизости, друзьями и семьей, по Bluetooth, не задействуя подключения к Интернету. Приложение работает на всех версиях Android начиная с 4.1 (Jellybean), его размер составляет 9,4 МБ. Приложение YouTube Go для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.

По материалам bigmir.net
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