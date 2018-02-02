Межбанк: доллар повысился, замедлив рост продажами нерезидентов

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 1,76 коп., оказавшись на уровне 27,8871 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,84/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.13 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене к 27,86/27,89, а через 7 минут, демонстрируя высокую динамику, поднялся к 27,93/27,97 UAH/USD.
Очевидно, эта скорость роста «утомила» СКВ, к тому же высокие цены привлекли внимание нерезидентов, поспешивших с продажами, стараясь выручить гривню и на эти деньги вновь купить гривневые ОВГЗ, доходность которых по-прежнему привлекательна. Поэтому на 10.30 котировки доллара упали к 27,86/27,89 UAH/USD, надежно закрепившись в районе этой отметки и по сути не трогаясь с места до 11.25, когда очередная волна нерезидентских продаж возобновила коррекцию «американца». Вначале до 27,85/27,87 UAH/USD, а к 12.14 до 27,83/27,86 UAH/USD.
На этой цифре около 12.50 межбанк ушел на обеденный перерыв.
Очевидно, эти локальные низы долларовых цен привлекли внимание покупателей на пустеющем рынке, которые после обеда поэтапно, единичными покупками подняли цену «американца» до 27,85/27,88 UAH/USD по состоянию на 13.30.
Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов.
На цифре 27,85/27,88 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 02 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8871 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,64% с 28,0672 UAH/USD до 27,8871 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 02 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (с 13.00 Киева – 14,25/15,75% годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,8500 / 27,8800
евро – 34,8013/ 34,8366
российский рубль – 0,4945/ 0,4954
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2247 / 1,2248
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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