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Одесский припортовый завод задолжал Укртрансгазу полмиллиарда

Одесский припортовый завод задолжал Укртрансгазу полмиллиарда

По состоянию на 31 января 2018 года размер совокупной задолженности ОАО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) перед ПАО “Укртрансгаз” составляет 473,3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Укртрансгаза, из них 434 млн грн составляет задолженность за полученные услуги балансировки, еще 39,3 млн грн – за услуги транспортировки газа.

“Таким образом, Одесский припортовый завод является крупнейшим должником Укртрансгаза среди промышленных предприятий Украины”, – говорится в сообщении.

В Укртрансгазе напомнили о том, что Печерский районный суд 28 марта 2017 года запретил Укртрансгазу прекращать/ограничивать транспортировку природного газа для ОПЗ в связи с неуплатой имеющегося долга до принятия окончательного решения по судебным делам о взыскании этого долга. Судебные дела по нему продолжаются, окончательное решение по ним пока не принято.

Ранее Укртрансгаз опубликовал список предприятий-должников за услугу балансировки, задолженность которых в 2017 году выросла на 13 млрд грн и составила 20,1 млрд грн.

По материалам Зеркало Недели
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