Латвийский ПриватБанк помог Курченко "отмыть" деньги Януковича, – СМИ

На протяжении 2011-2013 годов ПриватБанк (Латвия) проводил операции между рядом подставных компаний в пользу бизнесмена Сергея Курченко и окружения бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает интернет-издание “Апостроф”, ссылаясь на расследование катарского телеканала Al Jazeera, обнародовавшего 10 января засекреченное решение Краматорского суда, согласно которому в государственный бюджет было конфисковано 1,5 млрд долларов.

Телеканал Al Jazeera выложил в общий доступ документы за 2011, 2012 и 2013 годы, касающиеся оффшорной компании Quickpace Limited, через которую Сергей Курченко осуществлял свои сделки.

В расследовании фигурируют выписки по счетам Quickpace Limited. Судом установлено, что данная компания была составной частью схем по выводу и легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, Курченко в свое время называли “кошельком” Януковича. Украденные из украинского бюджета средства “Семья” выводила в офшоры. В течение 2011-2013 годов через счета компании в латвийском ПриватБанке прошло несколько сотен миллионов долларов. Средства переводились и поступали под видом выдачи и погашения займов – это классическая схема по отмыванию денег. Таким образом, украденные деньги маскируются под полученные легальным путем – через ссуду.

Ключевым элементом этой схемы является банк, через который проходят операции и на который возлагается обязанность проверки легальности средств перед открытием клиенту счета и проведением его платежей.

Для обслуживания подобных операций, как правило, избирают не респектабельные банки как, например, Bank of America, а мелкие банки, с которыми можно договориться о снисходительной проверке “чистоты” денег. Такую услугу, судя по приведенным документам, в данном случае оказал ПриватБанк (Латвия).

Владельцами латвийского ПриватБанка на момент проведения им сделок с кипрскими офшорами Курченко были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Напрямую им принадлежало по 9%, еще 50% – через украинский ПриватБанк. Младшим партнером Коломойского и Боголюбова по ПриватБанку (Латвия) является украинский бизнесмен Игорь Мазепа, владевший 8,5% банка через компанию Concorde Bermuda Ltd., входившую в группу Concorde.

ПриватБанк (Латвия) выполнял все платежные поручения компании Курченко Quickpace Limited – выдать ссуду от компании из Белиза на 10 млн долларов, погасить проценты по кредиту перед кипрской компанией на 289 тыс. долларов. Судя по всем оформленным сделкам, у банка не возникало вопросов к их законности.

И хотя сам банк находится в Риге (Латвия), а выписки для Quickpace Limited, как и принято на острове Кипр, зарегистрированы по британскому праву и сформированы на английском языке, в назначении платежа можно встретить фразы на украинском – например, “POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU”. Возможно, проводил этот платеж один из 500 сотрудников “банка в банке” – как назвали это подразделение детективы Kroll, занимающиеся расследованием махинаций ПриватБанка.