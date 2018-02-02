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Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год

Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год

Министерство финансов Украины утвердило Программу управления государственным долгом на 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как пояснили в ведомстве, данный документ разрабатывается, утверждается и публикуется Минфином ежегодно, в месячный срок после начала соответствующего бюджетного периода.

Программа направлена на осуществление контроля за рисками, связанными с управлением государственным долгом; определение планируемой суммы и суммы долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование Государственного бюджета Украины в 2018 году.

Программой предусматривается планирование расходов госбюджета по погашению и обслуживанию государственного долга в соответствии с: графиком платежей по уже существующим государственным долгам на момент составления проекта государственного бюджета на 2018 год; плановыми объемами заимствований на 2018 год на финансирование государственного бюджета; прогнозными процентными ставками и курсами валют; прогнозом объемов расходов на управление государственным долгом.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год составил 2,142 трлн гривен, увеличившись, по сравнению с 2016 годом на 11%, или на 211,87 млрд гривен.

По материалам РБК-Украина
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