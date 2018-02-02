Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год

Министерство финансов Украины утвердило Программу управления государственным долгом на 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как пояснили в ведомстве, данный документ разрабатывается, утверждается и публикуется Минфином ежегодно, в месячный срок после начала соответствующего бюджетного периода.

Программа направлена на осуществление контроля за рисками, связанными с управлением государственным долгом; определение планируемой суммы и суммы долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование Государственного бюджета Украины в 2018 году.

Программой предусматривается планирование расходов госбюджета по погашению и обслуживанию государственного долга в соответствии с: графиком платежей по уже существующим государственным долгам на момент составления проекта государственного бюджета на 2018 год; плановыми объемами заимствований на 2018 год на финансирование государственного бюджета; прогнозными процентными ставками и курсами валют; прогнозом объемов расходов на управление государственным долгом.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год составил 2,142 трлн гривен, увеличившись, по сравнению с 2016 годом на 11%, или на 211,87 млрд гривен.