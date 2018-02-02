В Запорожской области появится новая солнечная электростанция

Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Запорожской области принял в эксплуатацию объект «Строительство солнечной электростанции «СЭС Солар Парк Веселое».
Объект находится в поселке городского типа Веселое Веселовского района Запорожской области. Мощность возведенного объекта составляет 16012 киловатт. Заказчиком строительства выступило ООО «Солар парк Подгорное». Годовая выработка энергии составляет 22718 тысяч кВт/ч.
Напомним, что солнечные электростанции появились в Чернобыле, в Никополе, в Кировоградской области. Также наиболее прогрессивной в этом плане считается Запорожская область. В числе лидеров и Херсонская область. Эти регионы привлекли инвестиции и кредитные средства на развитие «зеленой» энергетики.
ЕБРР одобряет подобные тенденции и просит правительство защитить законами «зеленые»электростанции и в целом альтернативную энергетику. Этим вопросом занялось Министерство энергетики и угольной промышленности. Планируется, что в документах пропишут нормы финансирования данной отрасли и установят «зеленые» тарифы на вырабатываемую энергию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 5148 73
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в Украине4 ч. назад - 1880 28
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1841 24
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3645 15
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4060 12
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4060 12
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3889
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3645 15
Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму3 ч. назад - 3369 5
Миллион пользователей отказались от Facebook8 ч. назад - 3059 2
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1168
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 677
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1826 3
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4281
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1633
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...Обговорення статей