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В Запорожской области появится новая солнечная электростанция

В Запорожской области появится новая солнечная электростанция

Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Запорожской области принял в эксплуатацию объект «Строительство солнечной электростанции «СЭС Солар Парк Веселое».

Объект находится в поселке городского типа Веселое Веселовского района Запорожской области. Мощность возведенного объекта составляет 16012 киловатт. Заказчиком строительства выступило ООО «Солар парк Подгорное». Годовая выработка энергии составляет 22718 тысяч кВт/ч.

Напомним, что солнечные электростанции появились в Чернобыле, в Никополе, в Кировоградской области. Также наиболее прогрессивной в этом плане считается Запорожская область. В числе лидеров и Херсонская область. Эти регионы привлекли инвестиции и кредитные средства на развитие «зеленой» энергетики.

ЕБРР одобряет подобные тенденции и просит правительство защитить законами «зеленые»электростанции и в целом альтернативную энергетику. Этим вопросом занялось Министерство энергетики и угольной промышленности. Планируется, что в документах пропишут нормы финансирования данной отрасли и установят «зеленые» тарифы на вырабатываемую энергию.

По материалам УБР
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