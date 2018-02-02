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Население рассчитывается за газ вовремя - Нафтогаз

Население рассчитывается за газ вовремя - Нафтогаз

Население рассчитывается за газ и тепло достаточно ритмично и на высоком уровне. Об этом в интервью “Громадському радіо” заявил заместитель начальника Департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк.

“Что касается населения, то по нашей информации, те потребители, которые платят за газ и тепло своими собственными средствами, рассчитываются достаточно ритмично и на высоком уровне”, – сказал Хабатюк.

По его мнению, проблема долгов перед Нафтогазом происходит по двум причинам: из-за отсутствия финансирования субсидий государством и нерасчетов газсбытов за поставленный природный газ.

“Задолженность по субсидиям составляла на конец года около 13 миллиардов”, – отметил Хабатюк.

Как сообщалось, по состоянию на 30 января задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях, составляла 56,8 млрд грн. При этом, задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 29,1 млрд грн, задолженность региональных газосбытовых предприятий – 27,7 млрд грн, задолженность промышленных предприятий – 2,8 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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