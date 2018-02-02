Георг Мильбрат назвал самые успешные реформы в Украине

Специальный посланник правительства Германии в Украине Георг Мильбрат рассказал, какие украинские реформы можно считать самыми успешными. Георг Мильбрат считает, что децентрализация является самой успешной реформой. Правительство Германии всячески поддерживает ее внедрение. По этой причине он предложил совместно разработать законодательный маршрут по децентрализации.
Такое мнение высказал Специальный посол правительства Германии по вопросам реформ в отраслях управления и децентрализации в Украине. Он обратил особое внимание на то, что Верховная Рада должна как можно быстрее принять соответствующий пакет законодательных актов. Решающим шагом для дальнейшего развития Украины является делегирование полномочий объединенным территориальным громадам права собственности на землю. Об этом говорится на официальном ресурсе Минрегиона.
По его мнению, децентрализация меняет отношение жителей конкретного региона к судьбе собственной громады и страны в целом. Георг Мильбрат сказал, что такие изменения должны сделать людей более ответственными. Изменения будут заметны уже через год. Страна будет управляться снизу вверх, а не наоборот, как это было ранее.
Напомним, что на днях был принято решение правительством, разрешающее передавать земли в собственность территориальных громад и исключающий возможность Госгеокадастра распоряжаться земельными участками вне населенных пунктов.
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