Фискалы без границ. Какая реформа налоговой нужна украинскому бизнесу

В январе Кабмин отменил два своих прошлогодних постановления о создании Межрегионального главного управления ГФС, Межрегиональной таможни и налоговой полиции. В 2017 году министр финансов Александр Данилюк решил ликвидировать подразделения ГФС в областях, которые сегодня осуществляют как сбор налогов, так и таможенные функции как независимые юридические лица. Вместо этого он предложил создать единое юридическое лицо для таможни и единое юрлицо для налоговой. Областные таможни предполагалось присоединить к межрегиональной. А объединённые налоговые инспекции — к главным управлениям ГФС в областях, а последние вместе с Офисом крупных плательщиков налогов — к Межрегиональному главному управлению ГФС. По мнению Данилюка, это дало бы возможность привлекать для работы в фискальных органах новых людей “не из системы”.

Идеологи объединения территориальных подразделений ГФС из Кабмина утверждают: создание межрегиональных органов якобы позволило бы минимизировать коррупцию на местах. Территориальные органы ГФС будут выполнять лишь сервисные функции — собирать информацию, формировать историю плательщика, проводить консультации, но про обязанности сборщиков налогов они могут забыть.

Как утверждает Александр Данилюк, сейчас существуют квоты, предусматривающие распределение должностей в региональных таможнях и налоговых инспекциях между сферами влияния элит. “Контролируя региональные органы ГФС, местные “князьки” и их друзья в Киеве наживаются на бизнесе, откатах, контрабанде и фактически тормозят экономическое развитие нашей страны. И именно эти группы сейчас пытаются помешать изменениям. На этот раз не хватило смелости разорвать эти связи и реализовать изменения”, — отметил он.

Полный провал

Однако у идеи Минфина по объединению территориальных подразделений фискальной службы немало критиков. “Эта реформа преждевременна, в ближайшее время её не получится реализовать, — считает Елена Хотенко, глава совета общественной организации “Институт налоговых реформ”. — Сначала нужно разобраться с функциональными обязанностями таможни и налоговой, подтянуть информационно-техническую базу. Сегодня просто идёт борьба за то, кому будут подчиняться эти органы”.

Идеологи объединения территориальных подразделений ГФС утверждают: создание межрегиональных органов позволило бы минимизировать коррупцию на местах

В Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики ВР считают: изменения на таможне по плану Минфина приведут к снижению безопасности на границах, ведь во главу угла работы ведомства поставят фискальные функции. По мнению депутатов, велики риски ухудшения ситуации с контрабандой, в том числе и наркотических средств. Также парламентарии опасались, что таможня столкнётся с серьёзными проблемами развития информационных и информационно-телекоммуникационных систем. Может быть нарушен обмен информацией с таможнями других стран. Кроме того, нардепы считают, что в случае создания межрегиональной таможни фактически будет заблокировано рассмотрение судебных дел о нарушении таможенных правил. Обычно споры о таких нарушениях рассматриваются в региональных судах. В случае же объединения таможенных органов все споры станет рассматривать Шевченковский районный суд Киева. Для справки: в 2016 году таможни передали в суд более 8,8 тыс. дел.

Что касается реформирования налоговой службы, то одним из важнейших элементов качественных изменений должна стать эффективная работа кабинета плательщика. Именно этот ресурс позволит плательщику выполнять около 95% налоговых операций и избавить от личного общения с сотрудниками налоговой. “Сегодня практически невозможно подать декларацию через кабинет плательщика налогов”, — говорит Хотенко. По её словам, все технические устройства и программы налогового ведомства следует должным образом отладить, в противном случае случится очередной кризис, как это было с запуском автоматического возмещения НДС. Проблемы в работе системы привели к массовой блокировке налоговых накладных представителей реального бизнеса. Это произошло во многом из-за того, что программа не успела пройти тестирование. В результате алгоритм, который был создан для предотвращения “скруток” НДС, часто пропускал фиктивные накладные. Представители бизнеса говорили, что в регионах мошенники даже предлагали за определённую плату провести операции через свои компании, не заблокированные системой.

Сделать как надо

Эксперты считают, что основная проблема реформы фискального ведомства не в том, согласилось или нет правительство на создание единого юрлица. Куда важнее — сможет ли по факту работа службы стать прозрачной и комфортной для бизнеса. “Формальная отмена нормативных актов Кабмином не повлияет на проведение реформы ГФС, — поясняет Юрий Федчишин, эксперт по налоговой политике. — Ключевыми ориентирами по качеству предлагаемой новой концепции реформы должно стать соответствие требованиям Соглашения об ассоциации с ЕС”. По мнению эксперта, после Революции достоинства реальных шагов в этом направлении сделано не было.

О том, что есть проблемы с качеством выписанных законодательных инициатив от реформаторов, говорят и парламентарии. В профильном комитете поясняют: в Европе, например, работают над укреплением административных и операционных возможностей своих таможенных администраций. Западные соседи хотят усилить таможенный пограничный контроль на основании современной системы анализа рисков. Цель — не допустить незаконное перемещение оружия, боеприпасов, радиоактивных и ядовитых веществ, усилить внутренний посттаможенный контроль сомнительных перевозчиков. Сделать всё это можно только при наличии необходимого оборудования. Для Украины это пока лишь планы.

Реформы налоговой, как и большая часть реформ в стране, сводятся лишь к перетасовке сфер влияния тех или иных элит на жизнь страны.

“Техническое оснащение таможенных органов ГФС должно существенно измениться в этом году благодаря запланированной закупке сканеров. С их помощью таможня сможет более избирательно подходить к ценному и длительному таможенному контролю, который сейчас служба вынуждена проводить физическими осмотрами”, — комментирует Федчишин.

Для корректной реформы таможни в соответствии с планами Минфина нужно также вносить изменения в Налоговый кодекс. Сейчас там сказано, что таможня как юрлицо должна быть в каждой административно-территориальной единицы страны.

В самой же фискальной службе говорят, что имеют собственную стратегию реформирования, расписанную до 2020 года. Документ определяет девять ключевых направлений, по которым ГФС будет работать в ближайшие годы. Первый из них — IТ и инфраструктура (внедрение автоматизированной системы управления персоналом, электронной системы управления документами и т. д.). Хотят создать и мобильные приложения для эффективного администрирования налогов, сборов и таможенных платежей. Большое внимание планируют уделить развитию персонала.

Куда дальше

Именно работа с кадрами станет одним из главных факторов эффективности реформы, если учесть, что региональные фискальные органы сосредоточатся на сервисном обслуживании плательщиков. “Сервисные функции ГФС улучшатся, если ввести новые критерии оценки работников и определить обременительные и ненужные функции для всей функции. Согласно исследованиям, проведённым Институтом налоговых реформ в 2015 году, более 50% своих функций работники ГФС определяли как лишние или вредные”, — поясняет Юрий Федчишин.

Эксперты говорят, что Минфину, парламентариям и ДФС придется искать компромисс. Правда, пока не ясно как это произойдет – каждый стоит на своем.

“Те, кто надеялся, что решение Кабмина – это конец реформе, поспешили радоваться. Я уже разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом, он заверил в поддержке реформы ГФС”, – говорит Александр Данилюк. По его словам, очень скоро это “недоразумение” будет исправлено и изменения в ГФС пойдут быстро.

Яна Бугримова, советник министра финансов, менеджер Проекта комплексной реформы ГФС отмечает, что Минфин будет вносить вновь отмененные акты Кабмина на рассмотрение правительства. И эти акты будут учитывать все доработки и рекомендации партнеров.

“На этот год запланировано развитие онлайн-сервисов, создание Офиса реформ при ГФС, автоматизации некоторых видов налоговых проверок, развитие ИТ-систем внутри ГФС”, – отмечает она.

В то же время описанные выше изменения вряд ли можно счесть достаточным шагом для комплексной реформы ГФС. Те, ради кого, по идее, эти реформы затеваются, говорят, что им всё равно, какой будет структура налоговой. Важен результат — улучшение условий для ведения бизнеса. “Вопрос создания межрегиональной таможни — лишь один из многих аспектов предложенной редакции реформы, который для бизнеса не стоял на первом месте, — комментирует ситуацию Александр Лазарев, соглава Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации. — По сути, предпринимателю не столь важно, как устроена ГФС и как будут называться таможенные органы”. По его словам, бизнес по большей части работает в местах таможенного оформления, поэтому для него имеет значение качество и эффективность работы этих органов, а не их внутренняя структура.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, не считает нормальным постоянные изменения в стратегии продвижения реформы, поскольку бизнесу нужны реальные изменения. “Было бы хорошо, если бы в ближайшей перспективе у нас в стране было чёткое определение налоговой в системе органов государственной власти. Сложно делать ставку на то, что налоговая станет сервисной службой в краткосрочной перспективе. Но пусть она для начала на всех уровнях станет более friendly в плане взаимодействия с бизнесом”.

Одним словом, реформы налоговой, как и большая часть реформ в стране, сводятся лишь к перетасовке сфер влияния тех или иных элит на жизнь страны. При этом изменять работу ведомств так, чтобы взаимодействие с ними стало более удобным для бизнеса, у чиновников особого желания не наблюдается.

Ольга Прядко