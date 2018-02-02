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Межбанк: рост курса доллара остановили продажи нерезидентов

Межбанк: рост курса доллара остановили продажи нерезидентов

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,84/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего накануне расширения гривневой ликвидности. На это намекали выросшие с уровня 45 837,6 млн. грн. к отметке 46 352,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Довольно рано, на 10.15, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,86/27,89 UAH/USD. «Похоже, турпохода в горы нам не избежать», – был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».

Спустя 5 минут, по состоянию на 10.20 «американец» на межбанке, подтверждая слова нашего гуру, уже вырос до 27,93/27,97 UAH/USD.

Около 10.30, не без влияния Дня сурка, рынок безналичного доллара пошел по сценарию четверга, констатировав снижение до 27,86/27,89 UAH/USD. На моменте на межбанке стартовали интенсивные продажи доллара нерезидентами, спокусившимися на очередную партию «вкусных» ОВГЗ.

К 10.45 Киева безналичный доллар обосновался на отметке 27,87/27,89 UAH/USD.

По состоянию на 11.06 котировки безналичного «американца» закрепились на уровне
27,87/27,90 UAH/USD. Со слов очевидцев, на моменте продажи СКВ «варягами» стали менее активными.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,8400/ 27, 8700
российский рубль – 0,4947 / 0,4956
евро – 34,6413/ 34,6758

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2486/ 1,2487

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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