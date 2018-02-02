Владельцы Xiaomi Mi A1 жалуются на батарею

В частности, после установки последнего апдейта смартфон начал очень быстро разряжаться, сообщает Gizmochina. Некоторые из пользователей отмечают чрезмерно быстрый расход заряда аккумулятора.

Заряжать Xiaomi Mi A1 приходится два раза в сутки, даже если человек почти не использует смартфон. При этом часть пользователей сообщает, что батарея работает по прежнему, а вот сканер отпечатков пальцев срабатывает с заметным запаздыванием, из-за чего многим пришлось отключить эту функцию.

Помимо двух главным проблем некоторые владельцы обновленного до Android 8.0 Oreo телефона Mi A1 сообщают о неисправностях в работе сети и внезапных перезагрузках устройства. Представители китайского производителя уже заявили, что программисты компании работают над созданием патча, который окончательно сможет устранить возникшие неисправности с батареей. А проблема со сканером отпечатков уже решена, и обновление прошивки скоро будет доступно.