В 2018 году гонщики получат биометрические перчатки для измерения пульса и уровня кислорода в крови

Международная автомобильная федерация (FIA) обязала в этом сезоне гонщиков использовать специальные перчатки с биометрическим датчиком, измеряющим пульс и уровень кислорода в крови, а также небольшим блоком, передающим эти данные по Bluetooth.
При возникновении чрезвычайной ситуации, например, при аварии, врачи смогут оперативно их получить.
В FIA уверяют, что новинка не помешает гонщикам. Сам датчик шириной около 3 мм вшит в перчатку в основании ладони или на указательном пальце, общий вес датчика и передающего устройства – всего 30 граммов.
Лоран Мекис, глава Комиссии FIA по безопасности: «Мы спросили себя: «Как использовать новейшие технологии, чтобы помочь медицинской бригаде и гонщикам?»
В результате был разработан датчик для перчаток гонщика. Он будет записывать и передавать жизненно важные показатели в медицинскую машину при её подъезде к месту аварии.
Если медики заранее будут знать, что гонщик движется и дышит, они смогут принимать оперативные решения. Например, станет понятно, нужно ли любой ценой и как можно быстрее обеспечить доступ к гонщику или можно сделать это более осторожно».
Стоит добавить, что только в Формуле 1 за всю ее историю на этапах Гран-При погибло 34 пилота. Одна из резонансных аварий случилась 1 мая 1994 года во время гонки Гран-При Сан-Марина, в которой погиб бразильский гонщик, 3-кратный чемпион мира Айртон Сенна.
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